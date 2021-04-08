قبلي: امضاء اتفاقية شراكة بين بلدية قبلي والسجن المدني بالجهة لتشغيل 28 سجينا في 04 اختصاصات

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تم اليوم الخميس بمقر بلدية قبلي، امضاء اتفاقية شراكة بين بلدية المكان والسجن المدني بقبلي لتمكين 28 نزيلا بهذه الوحدة السجنية من اسداء خدمات لصالح البلدية بمقابل، وذلك في اطار القانون عدد 52 لسنة 2001واوضح المدير بالهيئة العامة للسجون والاصلاح عماد العوجي ل(وات) ان هذه الاتفاقية تكرس انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها وتعمل على ايجاد مجالات لتشغيل المساجين، حيث سيتم بالاتفاق مع بلدية قبلي تمكين عدد من نزلاء السجن من القيام باشغال لصالح البلدية ب04 ورشات داخل السجن تشمل الحدادة والبناء وصيانة وسائل النقل الى جانب ورشة المنبت التي تم الشروع في تركيزها على مساحة هكتارينوبين العوجي ان الهيئة العامة للسجون والاصلاح منفتحة على التعاون مع اي شريك، حيث تعد هذه التجربة الثانية من نوعها مع البلديات اذ سبقتها تجربة مع بلدية تونس على مستوى السجن المدني بالرابطة تمثلت في تشغيل عدد من المساجين في مجال النظافة، مشيرا الى الخصوصية في تجربة السجن المدني بقبلي حيث سيبقى النزلاء الذين تم اختيارهم داخل المؤسسة السجنية على ان توفر البلدية الامكانيات والتجهيزات والمواد الاولية لانجاز الاشغال المطلوبةوفي ذات السياق اوضح رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب ل(وات) ان هذه الاتفاقية تخول ل28 نزيلا بسجن قبلي الانتفاع بمقابل مادي يساعدهم في توفير حاجياتهم في اطار اسداء خدمات تستحقها بلدية المكان في اربعة اختصاصات، مثمنا دور مثل هذه الاتفاقية في تحسين تكوين المساجين واتاحة فرص اكبر لانخراطهم في سوق الشغل بعد انقضاء مدة عقوبتهمكما اشار الى ان هذه الاتفاقية التي تمتد على 03 سنوات قابلة للتجديد وبالامكان توسعتها بحسب المستحقات التي ستعبر عنها البلدية لدعم مجالات التكوين داخل المؤسسة السجنية.