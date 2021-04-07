بنزرت: الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم التوليد بمستشفى منزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل بـ3 توائم

وات -

نجح فريق طبي وشبه طبي موسع بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، اليوم الاربعاء، بقيادة الدكتور عماد الفزاني، في إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل بـ3 توائم، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، الناظر العام بالمستشفى، طاهر بن عثمان.وأوضح المصدر ذاته أن الاطار الطبي وشبه الطبي استنفروا كل جهودهم لتأمين ظروف النجاح للعملية القيصرية للإمرأة الحامل، مبينا أنها تبلغ من العمر 32 سنة وهي أصيلة مدينة ماطر، وحالتها الصحية كما حالة المواليد جيدة.من جانبه أفاد الدكتور عماد الفزاني بأن العملية دامت قرابة الساعة والربع، ونجح خلالها كامل الطاقم الطبي المتكون من 3 أطباء تبنيج وتقنيين اثنين والقابلات وطبيب أطفال، في القيام بالعملية القيصرية كل في مهامه دون إشكاليات تذكر وتحقيق النجاح الطبي الأول من نوعه بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة منذ 22 عاما وزيادة.وبين أنه تم قبلها متابعة ومراقبة الحمل ومراقبة الأم والأجنة الثلاثة قبل أخذ كل الاحتياطات اليوم لاجراء العملية التي ككلت بالنجاح التام .