بنزرت: تعزيز المنصة اللوجستية المينائية بالجهة باستقدام حفارة برمائية بكلفة 3 ملايين دينار لجهر ميناء غار الملح

وات -

أعلن رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الأربعاء، عن تدعيم وتعزيز المنصة اللوجستية المينائية بالجهة من خلال استقدام وتركيب حفارة برمائية بكلفة 3 ملايين دينار ستستخدم في مجال جهر ميناء الصيد البحري بغار الملح وغيره من الموانئ وأيضا السدود.وبيّن والي بنزرت، محمّد قويدر، في تصريح لمراسل "وات"، في أعقاب زيارة عمل أداها، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الصيد البحري بغار الملح لمتابعة الاستعدادات الفنية للانطلاق في اعمال جهر الميناء أن وحدة الجهر الجديدة هي الأولى من نوعها وتندرج في إطار برنامج اداري واستثماري متكامل أعدته وكالة الموانئ وتجهيزات الموانئ في اطار اعادة هيكلتها العامة وتدعيم دورها التنموي، بكلفة مالية جملية تناهز 30 مليون دينار، ويشمل تعصير وتجديد معدات جهر موانئ الصيد البحري ورافعات السفن بالسواحل التونسية وعدد من الاليات والوسائل الأخرى.وأشار إلى أن الحفًارة الجديدة ستتولى بسواعد تونسية تم تأهيلها عن طريق خبراء دوليين في المجال، تنفيذ أشغال جهر مدخل وحواشي ميناء الصيد البحري بغار الملح، وتعميق مدخل السفن ضمن مشروع تقدر تكلفته الجملية بجميع عناصره بـ670 الف دينار.يذكر أن المنصة اللوجستية المينائية بولاية بنزرت تدعّمت خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة 2020، في اطار ذات المشروع بتركيب رافعة جديدة بميناء الصيد البحري بجرزونة تصل حمولتها الى 250 طن وبكلفة مالية تناهز 4 ملايين دينار، في انتظار بقية التجهيزات التي أعلن عنها الرئيس المدير العام لوكالة الموانئ وتجهيزات الموانئ، فوزي بن حميدة، في تصريح سابق، ومنها عدة زوارق لتنظيف احواض الموانئ، ومعدات صيانة، وشاحنات ثقيلة ومتوسطة الحجم، وشاحنات تنظيف، ورافعات اوتوماتيمية، وسيارتين خفيفتين، والتي سيكون لجهة بنزرت نصيب منها.