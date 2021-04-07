تحوير جزئي في حركة المرور للمترو خلال الفترة القادمة على مستوى تقاطع شارعي الحبيب بوقطفة و20 مارس بباردو بسبب الأشغال

أفادت شركة النّقل بتونس، أنّه في إطار أشغال تهيئة سكة المترو رقم 4 على مستوى محطة بوشوشة بباردو، فـإنّ حركة المرور ستشهد تحويرا جزئيا بداية من يوم الأربعاء 07 أفريل 2021 على الساعة الثامنة مساء إلى غاية يوم الاثنين 26 أفريل 2021 على الساعة الخامسة صباحا.



وأوضحت الشركة في بلاغ لها، الأربعاء، أن التغيير يتمثل في غلق المفترق على مستوى حرمة السكة من الجهتين وذلك على مستوى تقاطع شارعي الحبيب بوقطفة و20 مارس 1956 وسيتم تعويضه بمفترق وقتي محاذي له خلال الفترة المذكورة.



