   Melhem - ولا مرّة  

تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي الافريقي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 19:08 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أنه تمت تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر.

وبينت الهيئة انها قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لغلق الملف بصفة كلية و نهائية و ذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.


واعربت الهيئة عن جزيل الشكر والإمتنان للاعب مختار بالخيثر لتعاونه من اجل تسوية هذا الملف .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223751



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 06 أفريل 2021 | 24 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:58 04:29
19°
 22° % 39 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-1019°-1016°-920°-921°-13
  • Avoirs en devises
    21923,4

  • (6 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,28641 DT        1$ =2,80452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 avril)   1420,8 MDT