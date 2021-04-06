تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي الافريقي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر

وات - اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أنه تمت تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر.
وبينت الهيئة انها قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لغلق الملف بصفة كلية و نهائية و ذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.
واعربت الهيئة عن جزيل الشكر والإمتنان للاعب مختار بالخيثر لتعاونه من اجل تسوية هذا الملف .
وبينت الهيئة انها قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لغلق الملف بصفة كلية و نهائية و ذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.
واعربت الهيئة عن جزيل الشكر والإمتنان للاعب مختار بالخيثر لتعاونه من اجل تسوية هذا الملف .
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