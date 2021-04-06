تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي الافريقي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر

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اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أنه تمت تسوية ملف النزاع القائٔم بين النادي ولاعبه الجزائري السابق مختار بالخيثر.وبينت الهيئة انها قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لغلق الملف بصفة كلية و نهائية و ذلك بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم.واعربت الهيئة عن جزيل الشكر والإمتنان للاعب مختار بالخيثر لتعاونه من اجل تسوية هذا الملف .