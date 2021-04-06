تطاوين : مسيرة في تطاوين تطالب باطلاق سراح الموقوفين وتنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور

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تتويجا لسلسلة اللقاءات التي أجرتها خلال الاسبوع الماضي مع مسانديها في جميع معتمديات الولاية نظّمت تنسيقية اعتصام الكامور صباح اليوم الثلاثاء مسيرة شعبية انطلقت من ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين وجابت اهم شوارع المدينة رفع خلالها المشاركون عدة لافتات تحمل شعارات تدعو الى إطلاق سراح الشبان الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المواجهات العنيفة التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الماضي بين المحتجين وقوات الامن الداخلي التي استعملت الغاز المسيل للدموع ردّا على رميهم بالحجارة وبغاية تفريقهم بعيدا عن محيط مقر الولاية.كما حملت اللافتات شعارات ابرزت ان تطاوين تتسع للجميع وان النضال مستمر ودعت الى الحق في التشغيل و"الرخ لا".وفي كلماتهم التي ألقوها في الحضور شدد اعضاء التنسيقية على تسريح الموقوفين قبل اي حوار وعلى رصّ الصفوف بين جميع مكوّنات المجتمع وعلى تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور وتحقيق جودة الحياة والكرامة لمتساكني هذه الربوع التي تزخر بالثروات والموارد الطبيعية.واعتبر أعضاء التنسيقية هذه المسيرة التي يعتبرونها رسالة مباشرة للسلط الجهوية والحكومة من اجل التسريع في تحقيق ما وعدت به دون مماطلة ولا تسويف على حد رأيهم .