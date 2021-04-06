نابل: تعليق الاضراب الجهوي لقطاع الصحة بعد الاتفاق على عقد مجلس جهوي صحي خاص بولاية نابل يوم 16 افريل

وات -

أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل عباس الحناشي اليوم في تصريح لـــ(وات) أنه تقرر تعليق الاضراب الجهوي لقطاع الصحة المقرر ليوم 7 افريل بعد التوصل الى اتفاق خلال جلسة العمل التي انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحّة على عقد مجلس جهوي خاص بالقطاع الصحي بولاية نابل يوم 16 افريل بمقر الوزارة .وأشار عباس الى ان جلسة اليوم كانت فرصة لابراز حاجة الجهة الى اجراءات عاجلة لتعزيز المنظومة الصحية بولاية نابل حتى تتمكن من الاستجابة لحاجة المواطنين من الخدمات الصحية القريبة والمتطورة.وابرز ان الاتحاد لمس تفهّما من ممثّلي وزارة الصحة في هذه الجلسة لمطالب الجهة المرتبطة بالخصوص بتوفير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الطبية لتعزيز خدمات عديد الاقسام الطبية التي تعاني نقصا في المعدات فضلا عن اعادة اطلاق المشاريع المعطلة ومن بينها بالخصوص التصوير الطبي وفرع بنك الدم.وعبّر عن تفاؤله بالخروج باجراءت حقيقية لفائدة القطاع الصحي بولاية نابل خلال جلسة 16 افريل ومن بينها بالخصوص التعجيل بفتح المركز الجهوي الثالث للتلقيح ضد فيروس كورونا بقرنبالية بما يمكن من تغطية اكبر لكامل معتمديات الجهة (16 معتمدية) بعد فتح مركز اول بنابل ومركز ثان امس الاثنين بمنزل تميم.