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اتحاد "إجابة" يهدد بالدعوة إلى مقاطعة التدريس في صورة تواصل غياب تطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات الجامعية

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 15:33 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - هدّد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين،" إجابة"، أمس الاثنين، بالدعوة إلى مقاطعة التدريس في صورة تواصل غياب أي مبادرة جدية من أجل حماية الأسرة الجامعية، من تفشّي وباء كوفيد - 19

وأكّد الاتحاد في بيان له أنّه يُتابع بقلق شديد الغياب التام لتطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات الجامعية وغياب الإمكانيات فيها حتى وصل الأمر إلى التوقف حتى عن قيس الحرارة للوافدين على المؤسسات والتغاضي بالكامل عن عدم ارتداء الكمامات هذا بالإضافة إلى انعدام مواد التعقيم، حسب نصّ البيان.
وأوضّح الاتحاد أن الاكتظاظ بالفضاءات الجامعية والاختلاط بأعداد كبيرة داخله في المدرجات والأقسام والمطاعم والمبيتات والحافلات المخصصة للطلبة يمثل أرضية مهيئة لانتشار العدوى خاصة مع تأكد وجود السلالة البريطانية وتنامي حالات العدوى بها.

وجدد الاتحاد مطلبه لرئاسة الحكومة بالتعجيل بإضافة مكونات العائلة الجامعية ضمن الفئات ذات الأولوية في التلقيح من أجل حمايتهم والحدِّ من سرعة انتشار العدوى بسبب تنقل مئات الآلاف منهم بكثافة في وسائل النقل العمومي اليومي وبين الولايات وهو ما من شأنه أن يشكل خطر عدوى في كل البلاد.

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