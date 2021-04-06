مسابقة في التصوير الفوتوغرافي حول حقوق الإنسان في تونس

أطلق برنامج دعم الهيئات المستقلة في تونس، وهو برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، مسابقة وطنية في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "خَلّي عينيك تتكلم"، وذلك بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.وفُتح باب الترشح لهذه المسابقة الموجهة لفائدة الشبان الهواة، بداية من يوم 2 أفريل الحالي، وحُدّد يوم 9 ماي القادم كآخر أجل لتقديم الترشح.ويهتمّ موضوع هذه المسابقة بحقوق الإنسان والدفاع عنها عبر التصوير الفوتوغرافي. ويمكن للشباب أن يقدموا المكاسب والتحديات التي يجب مواجهتها والآفاق المستقبلية لحقوق الإنسان في تونس.واشترط المنظمون أن يكون المشاركون شباب هواة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة. ويمكن للمترشحين إرسال الصور عبر الاستمارة على هذا الموقع: www.coe.int/fr/web/tunis/concours-photo-paii-tوسيُدعى الفائزون الأربع الأوائل للمشاركة في زيارات تدريبية ودراسية في بلدان أوروبية (إسبانيا وفرنسا) حول موضوع حقوق الإنسان، ينظمها مجلس أوروبا في النصف الثاني من السنة الحالية. كما يتكفّل المنظمون بتغطية تكاليف السفر والتأشيرة والإقامة.وسيتم عرض أفضل 15 صورة في المعهد الفرنسي بتونس. وسيدعى الفائزون إلى افتتاح المعرض الذي سيقام في إطار مؤتمر "الهيئات المستقلة في خدمة المواطنين: تعزيز حقوق الإنسان في تونس" لبرنامج (PAII-T) يومي 25 و26 ماي 2021 وسيتلقون طبعة مؤطرة من صورهم.