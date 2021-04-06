الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 6 أفريل 2021

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و128 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

زغوان: تطعيم 1368 من مهني الصحة وكبار السن من جملة 4345 شخصا تمت دعوتهم للتلقيح

يتواصل الوضع الوبائي بولاية مدنين "دقيقا" في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس "كورونا" والوفايات الناجمة عنه لتسجل الجهة خلال ال24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة و128 اصابة محلية جديدة ارتفع بهم اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 10 الاف و383 اصابة والعدد الجملي للوفايات الى 410 حالات وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزعت حالات الاصابة الجديدة، وفق ما بينه العنز ل(وات) الى 30 اصابة بميدون، و25 اصابة بكل من حومة السوق ومدنين الجنوبية، و16 اصابة ببن قردان، و15 اصابة بجرجيس، و9 اصابات بمدنين الشمالية، و8 اصابات بسيدي مخلوف، فيما لم تسجل معتمديتي اجيم وبني خداش اية اصابة.وسجلت الجهة 80 حالة شفاء تطور بها العدد الجملي لحالات الشفاء الى 9066 حالة منذ ظهور الوباء توزعت الحالات الجديدة بين 18 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و17 حالة بميدون و13 حالة بجرجيس، و12 حالة بسيدي مخلوف، و11 حالة شفاء بحومة السوق و3 حالات شفاء بكل من بن قردان وبني خداش وحالتي شفاء بمدنين الشمالية وحالة شفاء باجيم.وتتواصل لليوم الثاني بولاية مدنين حملة تقصي عشوائية تستهدف 20 عينة من كل منطقة بمختلف المعتمديات وذلك لاشخاص اصيبوا بفيروس "كورونا" او لم يصابوا به لقياس درجة مناعتهم التي تمكنهم من الوقاية من الوباء او ضرورة التلقيح، حيث شملت الحملة يوم امس 14 عائلة من مدينة مدنين على ان تشمل كامل معتمديات الولاية وفق خارطة يتم اعتمادها من المعهد الوطني للاحصاء.ويتواصل النسق مرتفعا لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" حيث تم يوم امس تطعيم 643 شخصا من كبار السن ومن مهنيي الصحة الذين يتلقون جرعتهم الثانية، وذلك بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة وبمدنين، ليرتفع العدد الجملي للجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة الى يوم امس الى 4503 جرعات.شهدت عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية زغوان منذ نهاية الأسبوع الماضي نسقا تصاعديا حيث ارتفعت نسبة التطعيم إلى حوالي 30 بالمائة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات)وبين بالي انه تم إلى حدود مساء أمس الاثنين تطعيم 1368 من مهني الصحة وكبار السن من جملة 4345 تمت دعوتهم عبر الإرساليات القصيرة للتلقيح.وأضاف أن حملة التحسيس التي تقوم بها الهياكل المتدخلة في مختلف المناطق بدعوة من اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" وارتفاع نسبة الوفيات والإصابات في الفترة الأخيرة عوامل ساهمت في دفع المواطن للإقبال على التلقيح، وفق تقديره.