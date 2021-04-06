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وزارة الشؤون الاجتماعية تنفي ما يروج بخصوص رصدها منحة قدرها 200 دينار لمن فقدوا مورد رزقهم من العملة اليوميين

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 10:04 قراءة: 0 د, 23 ث
نفت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء ما يروج عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رصد الوزارة منحة قدرها 200 دينار لمن فقدوا مورد رزقهم من العملة اليوميين تسند بداية من يوم الاثنين 05 افريل 2021 وتدعو المواطنين الى إيداع المطالب لدى العمد

ودعت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وسائل الإعلام للتثبت من الخبر من مصادره الرسمية مذكرة بضرورة اعتماد البلاغات المنشورة بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية للوزارة دون غيرها.





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