جمعية "أصوات نساء" تتقدم بتوصيات إلى لجنة شؤون المرأة من أجل مراعاة للنوع الاجتماعي في تطبيق السياسات العامة

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تقدمت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الاثنين، بجملة من التوصيات إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين من أجل تعزيز تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي.ودعت المديرة التنفيذية للجمعية سارة بن سعيد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بمقر مجلس نواب الشعب، اللجنة إلى التنسيق مع بقية اللجان بخصوص مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي مثل مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالعمل المنزلي وبالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع مكافحة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي.وطالبت بن سعيد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالعمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين المتعلقين بمناهضة العنف ضد المرأة وبإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي عبر توجيه أسئلة شفاهية وكتابية للمسؤولين عن تطبيقهما وبتأمين زيارات ميدانية للمناطق الريفية.ودعت اللجنة الى مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل و مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن.