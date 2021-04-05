   Om Kalthoum - أنساك  

أسامة الخليفي: الصافي سعيد محق... قيس سعيد اتصل بالقطريين لتجاهل وزير المالية

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 14:18 قراءة: 0 د, 34 ث
كشف رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة موزاييك ان المعلومات التي أعلن النائب المستقل الصافي سعيد حول طالب الرئيس قيس سعيد للقطريين بعدم التواصل مع وزير المالية صحيحة.
وأضاف اسامة الخليفي " ان الرئيس أصبح يسيء الى المصالح المالية لتونس في الخارج .

من جانب اخر قال اسامة الخليفي ان قيس سعيد يريد ان يتحول الى امبراطور غير مقيد في صلاحياته وهو ما يفسر رفضه لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية بتعلات وهمية.


وسخر الخليفي من رسالة قيس سعيد الى رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا " شكلا رسالة الجمهورية جميلة جدا.. باش تلقى بلاصتها في متاحف الدولة...



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