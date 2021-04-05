الاثنين 5 أفريل 2021 آخر أجل لخلاص معلوم الجولان

أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،أن اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة الى الأشخاص الطبعيين (الأرقام الفردية)







