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الاثنين 5 أفريل 2021 آخر أجل لخلاص معلوم الجولان

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 13:05 قراءة: 0 د, 8 ث
أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،أن اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة الى الأشخاص الطبعيين (الأرقام الفردية)



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