أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،أن اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة الى الأشخاص الطبعيين (الأرقام الفردية)
الاثنين 5 أفريل 2021 آخر أجل لخلاص معلوم الجولان
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الاثنين 05 أفريل 2021 | 23 شعبان 1442
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|الخميس
|الجمعة
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|22°-11
|18°-11
|17°-8
|21°-12
- Avoirs en devises
21922,8
(2 avril)
- Jours d'importation
157
- 1 € = 3,28434 DT 1$ =2,80464 DT
- Solde Compte du Trésor (2 avril) 1340,3 MDT
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