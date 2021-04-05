قبلي: وفد من بورصة تونس يبحث فرص ادخال قطاع التمور في المعاملات المالية للبورصة

وات -

افاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي توفيق التومي بان جلسة العمل والزيارة الميدانية التي اداها خلال الاسبوع المنقضي وفد من بورصة تونس للجهة، تندرج في اطار الدراسة التي تقوم بها البورصة للقطاعات التصديرية في القطاع الفلاحي واهمها زيت الزيتون والتمور بهدف التعرف على فرص ادخال هذه القطاعات في المعاملات المالية للبورصة حتى يكون لها صدا اكبر على المستوى الدوليواوضح التومي في تصريح اليوم الاثنين ل(وات) انه قد تم خلال هذه الزيارة اطلاع الخبراء الدوليين في مجال ترويج وتجارة المواد الفلاحية، الذين تحولوا للجهة، على منظومة انتاج التمور ومختلف الحلقات التي تمر بها وخاصة عملية تمويل الموسم الفلاحي التي تمر بعديد الصعوبات في ظل تراخي البنوك في تمويل قطاع التمورواكد المصدر ذاته وجود رغبة من بورصة تونس في دخول هذا القطاع وتمويل مختلف مراحله انطلاقا من عملية الانتاج وصولا الى عملية التجميع والترويج داخل وخارج البلاد، وهو ما يعزز فرص اقتحام التمور التونسية للاسواق الدولية ويعطي فكرة اكبر على اسعار التمور مما سيعزز مدخول الفلاحين ويطور من منظومة الانتاجوفي ذات السياق، ثمن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري رغبة البورصة في اقتحام سوق التمور وهو ما سيخول للموردين والمستهلكين بالخارج الاتصال المباشر مع غرفة موحدة تضبط الاسعار بشكل يعطي قيمة مضافة اكبر للمنتوج، واشار الى ان زيارة وفد البورصة الى الجهة شملت الاعداد لاجراء دراسة ميدانية لمنظومة انتاج التمور والاطلاع على نشاط بعض الشركات التعاونية والمجامع التنموية وعدد من مصنعي ومصدري التمور .