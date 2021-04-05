الاتحاد المنستيري - المدرب لسعد جردة الشابي ينسحب

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أعلن المدرب لسعد جردة الشابي إنسحابه من تدريب الاتحاد المنستيري، عقب هزيمته امس الاحد امام الاولمبي الباجي 0-3 لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وافاد لسعد جردة في تصريحات تلفزية ان قراره بالانسحاب كان اتخذ منذ بداية الاسبوع الماضي مبينا ان النسق المراطوني للمقابلات خلال هذا الموسم دفعه لاتخاذ هذا القرار قائلا في هذا السياق "لا اريد ان اكون مسؤولا عن وفاة احد اللاعبين بسكتة قلبية على الميدان".وكان جردة حقق الموسم الماضي نتائج ممتازة مع نادي عاصمة الرباط توجه بكاس تونس لاول مرة في تاريخ النادي اضافة الى المركز الثالث في البطولة.لكن في الموسم الحالي لم يعرف الفريق نفس النجاح حيث انه يحتل حاليا المركز السابع ب27 نقطة.