الاتحاد المنستيري - المدرب لسعد جردة الشابي ينسحب

وات - أعلن المدرب لسعد جردة الشابي إنسحابه من تدريب الاتحاد المنستيري، عقب هزيمته امس الاحد امام الاولمبي الباجي 0-3 لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وافاد لسعد جردة في تصريحات تلفزية ان قراره بالانسحاب كان اتخذ منذ بداية الاسبوع الماضي مبينا ان النسق المراطوني للمقابلات خلال هذا الموسم دفعه لاتخاذ هذا القرار قائلا في هذا السياق "لا اريد ان اكون مسؤولا عن وفاة احد اللاعبين بسكتة قلبية على الميدان".
وكان جردة حقق الموسم الماضي نتائج ممتازة مع نادي عاصمة الرباط توجه بكاس تونس لاول مرة في تاريخ النادي اضافة الى المركز الثالث في البطولة.
لكن في الموسم الحالي لم يعرف الفريق نفس النجاح حيث انه يحتل حاليا المركز السابع ب27 نقطة.
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وافاد لسعد جردة في تصريحات تلفزية ان قراره بالانسحاب كان اتخذ منذ بداية الاسبوع الماضي مبينا ان النسق المراطوني للمقابلات خلال هذا الموسم دفعه لاتخاذ هذا القرار قائلا في هذا السياق "لا اريد ان اكون مسؤولا عن وفاة احد اللاعبين بسكتة قلبية على الميدان".
وكان جردة حقق الموسم الماضي نتائج ممتازة مع نادي عاصمة الرباط توجه بكاس تونس لاول مرة في تاريخ النادي اضافة الى المركز الثالث في البطولة.
لكن في الموسم الحالي لم يعرف الفريق نفس النجاح حيث انه يحتل حاليا المركز السابع ب27 نقطة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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