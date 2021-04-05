بنزرت: العثور على 3 قذائف تعود للحرب العالمية الثانية بجبل بلحرش من معتمدية سجنان

وات -

عثرت، دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسجنان من ولاية بنزرت، يوم السبت المنقضي، على 3 قذائف حربية متوسطة الحجم تعود للحرب العالمية الثانية بجبل بلحرش بمنطقة تمرة، وفق ما ذكره معتمد سجنان، علي الحمدوني.وأوضح الحمدوني، في تصريح لـ(وات)، انه وخلال قيام هذه الدورية بعملية تمشيط ومراقبة للجبال الموجودة بالمنطقة، وتحديدا الواقعة منها مع حدود مرجع نظر معتمدية نفزة، استرعى انتباهها وجود 3 قذائف حربية تعود، حسب المعاينة الفنية، للحرب العالمية الثانية.وبيّن، أنه وقع على الفور التنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، لترسل فرقة الهندسة المختصة وترفع القذائف من الموقع، مشيرا الى أنه تم اعدامها يوم أمس الأحد وفق البروتوكول المعتمد في الغرض.