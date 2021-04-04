مدينة مرناق تستضيف الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس للدراجات الجبلية

وات - استضاف سفح جبل الرصاص من مدينة مرناق ، اليوم الأحد الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس لرياضة الدراجات الجبلية ، بمشاركة أكثر من 100 درّاج من مختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية للدراجات .
وقال رئيس الجامعة التونسية للدراجات نوفل المرشاوي في تصريح لـ"وات" إن الجامعة ارتأت تنظيم هذه المسابقة لغايتين اساسيتين، تتمثل الأولى في الإحاطة بالدراجين ومزيد تأطيرهم في مسابقات دورية منظمة ، وتتعلق الثانية ، بالبعد الترويجي السياحي للوجهات الطبيعية والمواقع الجبلية التونسية من خلال اكتشاف المواقع وإبراز ثراء مخزونها الطبيعي والحضري .
وتشارك في هذه الجولة 12 جمعية وناد للدرّاجين ويمتد المسلك المختار للمسابقة على أكثر من 3 كيلومترات بين أطراف منطقة مرناق و جبل الرصاص .
وتعد رياضة الدراجات الجبلية اختصاصا معتمدا دوليا ، تقام له دورات محلية وإقليمية ودولية
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وقال رئيس الجامعة التونسية للدراجات نوفل المرشاوي في تصريح لـ"وات" إن الجامعة ارتأت تنظيم هذه المسابقة لغايتين اساسيتين، تتمثل الأولى في الإحاطة بالدراجين ومزيد تأطيرهم في مسابقات دورية منظمة ، وتتعلق الثانية ، بالبعد الترويجي السياحي للوجهات الطبيعية والمواقع الجبلية التونسية من خلال اكتشاف المواقع وإبراز ثراء مخزونها الطبيعي والحضري .
وتشارك في هذه الجولة 12 جمعية وناد للدرّاجين ويمتد المسلك المختار للمسابقة على أكثر من 3 كيلومترات بين أطراف منطقة مرناق و جبل الرصاص .
وتعد رياضة الدراجات الجبلية اختصاصا معتمدا دوليا ، تقام له دورات محلية وإقليمية ودولية
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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