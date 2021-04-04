مدينة مرناق تستضيف الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس للدراجات الجبلية

وات -

استضاف سفح جبل الرصاص من مدينة مرناق ، اليوم الأحد الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس لرياضة الدراجات الجبلية ، بمشاركة أكثر من 100 درّاج من مختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية للدراجات .وقال رئيس الجامعة التونسية للدراجات نوفل المرشاوي في تصريح لـ"وات" إن الجامعة ارتأت تنظيم هذه المسابقة لغايتين اساسيتين، تتمثل الأولى في الإحاطة بالدراجين ومزيد تأطيرهم في مسابقات دورية منظمة ، وتتعلق الثانية ، بالبعد الترويجي السياحي للوجهات الطبيعية والمواقع الجبلية التونسية من خلال اكتشاف المواقع وإبراز ثراء مخزونها الطبيعي والحضري .وتشارك في هذه الجولة 12 جمعية وناد للدرّاجين ويمتد المسلك المختار للمسابقة على أكثر من 3 كيلومترات بين أطراف منطقة مرناق و جبل الرصاص .وتعد رياضة الدراجات الجبلية اختصاصا معتمدا دوليا ، تقام له دورات محلية وإقليمية ودولية