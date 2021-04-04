   Amina Fakhet - عيون القلب  

مدينة مرناق تستضيف الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس للدراجات الجبلية

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 15:29 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - استضاف سفح جبل الرصاص من مدينة مرناق ، اليوم الأحد الجولة الأولى من مسابقة كأس تونس لرياضة الدراجات الجبلية ، بمشاركة أكثر من 100 درّاج من مختلف الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية للدراجات .

وقال رئيس الجامعة التونسية للدراجات نوفل المرشاوي في تصريح لـ"وات" إن الجامعة ارتأت تنظيم هذه المسابقة لغايتين اساسيتين، تتمثل الأولى في الإحاطة بالدراجين ومزيد تأطيرهم في مسابقات دورية منظمة ، وتتعلق الثانية ، بالبعد الترويجي السياحي للوجهات الطبيعية والمواقع الجبلية التونسية من خلال اكتشاف المواقع وإبراز ثراء مخزونها الطبيعي والحضري .
وتشارك في هذه الجولة 12 جمعية وناد للدرّاجين ويمتد المسلك المختار للمسابقة على أكثر من 3 كيلومترات بين أطراف منطقة مرناق و جبل الرصاص .

وتعد رياضة الدراجات الجبلية اختصاصا معتمدا دوليا ، تقام له دورات محلية وإقليمية ودولية



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