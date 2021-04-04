"القطاع السياحي في جربة يحتاج إلى الانتقال من الظواهر غير المنظمة إلى قطاع أكثر تنظيما ومبادرة" (استشارة جهوية)

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توصّل مشاركون في استشارة جهوية قطاعية، عقدت اليوم الأحد بجزيرة جربة، حول تحديات تأثير القطاع غير المنظم على السياحة والنزل والصناعات التقليدية، إلى حزمة مقترحات تدفع نحو الانتقال من الظواهر غير المنظمة إلى القطاع المنظم.وشارك في الإستشارة ممثلون عن الشركاء الاجتماعيين والسلطات الجهوية، إلى جانب مهنيي القطاع السياحي في جزيرة جربة والفاعلين في مجال النزل والصناعات التقليدية، وفق الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.وأوصى المشاركون في الاستشارة بضرورة مراجعة استراتيجية الحوكمة، بما يسهم مزيد تفعيل دور الجماعات المحلية وتنظيم الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي وخاصة التنشيط السياحي ودور الضيافة.وشددوا على أهمية دعم العاملين في القطاع السياحي بما يتلاءم مع تطورات القطاع السياحي وتفعيل قوانين المبادرة ومزيد تعزيز جاذبية القطاع السياحي.وستعقب هذه الاستشارة عدة استشارات جهوية تشمل عدة مناطق، ستنتهي إلى صياغة مقترحات تقدم على المستوى الوطني، في إطار ورشة تفكير استرايتيجة وتشكل خارطة طريق ثلاثية الأطراف.وقد نظمت الورشة الاستشارية، مؤسسة كونراد أيدناور تونس، ببادرة من اللجنة الفنية للانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم والتي تعد وليدة برنامج الاتحاد من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل الذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.