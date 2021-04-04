توزر: انطلاق أشغال إحداث مقر لالة الكشف بالرنين المغنطيسي في المستشفى الجهوي خلال 4 أشهر من الآن

وات -

تنطلق أشغال بناء مقر لتركيز آلة الكشف بالرنين المغنطيسي بالمستشفى الجهوي بتوزر خلال أربعة أشهر من الآن بقيمة اجمالية تقدر بـ 700 ألف دينار، وفق ما ذكره النائب بمجلس نواب الشعب عن الجهة، شكري الذويبي، الذي أكد أنه قام بالتنسيق مع إدارة البناءات بوزارة الصحة ووزير الصحة حتى تتم برمجة هذا المبلغ خارج ميزانية 2021.وأوضح الذويبي، في تصريح لـ"وات"، أنه بعد موافقة مصالح وزارة الصحة على ادراج هذا المبلغ خارج الميزانية ثم موافقة مصالح وزارة المالية في مرحلة ثانية، تم خلال الأيام القليلة الماضية مراسلة ولاية توزر واعلامها بتخصيص المبلغ من أجل انطلاق الاشغال خلال 4 أشهر من الآن والتي أعطت بدورها الاذن لمصالح وزارة التجهيز لإعداد ملف المشروع في غضون شهرين على أقصى تقدير.وأكد أنه سيتم بالتوازي مع انطلاق أشغال المقر إتمام إجراءات اقتناء الآلة لتكون جاهزة للتركيز مباشرة بعد انتهاء الاشغال، لافتا إلى أن آلة الكشف بالرنين المغنطيسي ستكون الوحيدة في مجال الصحة العمومية بجهات الجنوب الغربي.