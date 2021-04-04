غينيا الاستيوائية تعتزم انتداب اطارات طبية وشبه اطبية للعمل بالمستشفيات الخاصة (الوكالة التونسية للتعاون الفني)

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تعتزم غينيا الاستيوائية انتداب اطارات طبية وشبه طبية تونسية للعمل في مؤسسات استشفائية في القطاع الخاص بهذا البلد، حسب ما اعلنت عنه الوكالة التونسية للتعاون الفني.وبينت الوكالة في بيان صحفي اصدرته في اعقاب لقاء، جمع الاسبوع المنقضي، ممثلين عن الوكالة وسفيرة غينيا الاستيوائية بتونس، غيرتروديس نسانغ ندونغ، ان اتفاقا، تم ابرامه بالمناسبة، تم يمقتضاه تحديد بنود العقود التي سيتم اعتمادها في عملية الانتداب والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل مختلف الاطراف لانجاحها.كما تناول اللقاء بين الجانبين التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتنويعه ولا سيما في القطاع الصحي.