تغييرات منتظرة في حالة الطقس خلال الساعات القادمة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأحد ، بأنه ينتظر أن يتم تسجيل بعض التغييرات في حالة الطقس خلال الساعات القادمة.وتوقع المعهد أن تشهد مناطق بالوسط أمطارا متفرقة ورعدية ، ومحليا بالجنوب بعد الظهر، وتشمل بعض معتمديات الشمال الغربي ليلا.كما يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و26 درجة، وتصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء (في الجنوب)وتكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل، أثناء ظهور السحب الرعدية و بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.اما البحر فيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب..