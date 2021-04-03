كاس تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في النهائي

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تاهل فريقا الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة عقب فوز الاول على الاولمبي القليبي 3-0 والثاني على سعيدية سيدي بوسعيد 3-2 اليوم السبت في الدور نصف النهائي.وسيقام الدور النهائي الاسبوع القادم.ويذكر ان الترجي الرياضي كان توج السبت الماضي بالبطولة بعد تغلبه على النادي الصفاقسي في اللقاء الفاصل 3-2 بعد ان انتهى لقاء الذهاب لصالح النادي الصفاقسي 3-2 ولقاء الاياب لفائدة الترجي الرياضي 3-1.