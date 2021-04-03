كاس تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في النهائي

وات - تاهل فريقا الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة عقب فوز الاول على الاولمبي القليبي 3-0 والثاني على سعيدية سيدي بوسعيد 3-2 اليوم السبت في الدور نصف النهائي.
وسيقام الدور النهائي الاسبوع القادم.
ويذكر ان الترجي الرياضي كان توج السبت الماضي بالبطولة بعد تغلبه على النادي الصفاقسي في اللقاء الفاصل 3-2 بعد ان انتهى لقاء الذهاب لصالح النادي الصفاقسي 3-2 ولقاء الاياب لفائدة الترجي الرياضي 3-1.
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وسيقام الدور النهائي الاسبوع القادم.
ويذكر ان الترجي الرياضي كان توج السبت الماضي بالبطولة بعد تغلبه على النادي الصفاقسي في اللقاء الفاصل 3-2 بعد ان انتهى لقاء الذهاب لصالح النادي الصفاقسي 3-2 ولقاء الاياب لفائدة الترجي الرياضي 3-1.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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