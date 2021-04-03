انعقاد الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس في دورة استثنائية لبحث "الحلول الكفيلة باخراج تونس من الوضعية الصعبة"

وات -

أعطيت، اليوم السبت بالحمامات (ولاية نابل)، اشارة انطلاق اعمال الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس التي تنعقد في دورة استثنائية على مدى يومين، فرضها "الوضع الاستثنائي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الذي تمر به البلاد"، وفق ما افاد به الامين العام المساعد المكلف بالاعلام والدراسات نور الدين الغرسلاوي.واشار الغرسلاوي في تصريح ل(وات) الى ان تونس تعيش وضعا "متوترا ومتأزما تسبب في حالة احتقان خاصة في صفوف الشغالين وعامة الشعب التونسي وحتى على مستوى مؤسسات الدولة بما يؤكد الحاجة الى التعجيل ببحث الحلول الكفيلة باخراج تونس من هذه الوضعية الصعبة".وابرز ان الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ستخرج بجملة من القرارات الاستثنائية بعد التعمق في الاشكاليات التي تعيشها تونس خاصة على مستوى الوضع الصحي وتداعيات جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على الطبقة الشغيلة.وقال ان "اتحاد عمال تونس محاصر في عديد الادارات ومواقع العمل وصوته ليس من الاصوات المسموعة ولا يقبل التحاور معه رغم حرصه منذ 10 سنوات على الدفاع عن منظوريه من العمال وعلى ايجاد حلول دائمة لاشكالياتهم العالقة التي زادت تأزما بسبب جائحة كورونا".وجدد مطالبة الاتحاد بالتكريس الفعلي للتعددية النقابية وانفاذ القانون وتطبيق التعددية التي وردت بالدستور التونسي لوقف ما اعتبره "الاستفراد والتغول النقابي لمنظمة شغلية وحيدة لم يساهم في ايجاد حلول حقيقية بل زاد في تأزيم الوضع"، وفق تعبيره.واستغرب من "مواصلة الحكومات المتعاقبة رفض التعددية النقابية والتعاطي مع اتحاد عمال تونس كشريك اجتماعي ولا كمحاور ومفاوض نقابي، ومن عدم تمكينه من النفاذ الى الدعم المالي العمومي للمنظمات الاجتماعية" وفق تقديره.وتتواصل اعمال الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس في اطار لجان عمل ستخصص لتدارس الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والسياسي بالاضافة الى الوضع الداخلي بهدف تحديد التوجهات المستقبلية للاتحاد.