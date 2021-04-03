الرابطة 1 - فوز اتحاد بن قردان على شبيبة القيروان 3-1

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تونس 3 افريل (وات)- فاز اتحاد بن قردان على مضيفه فريق شبيبة القيروان 3-1 اليوم السبت في افتتاح مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل محمد بن طرشة من ركلة جزاء (15) ولؤي بن حسين (45) وسيف الجربي (90 ز 5) اهداف الفريق الفائز ومحمد المطيري (26) هدف الفريق الخاسر.وعزز فريق اتحاد بن قردان موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة فيما تجمد رصيد فريق شبيبة القيروان الذي غادر قسم النخبة منذ الجولة الماضية عند 3 نقاط في المركز الاخير.وتقم غدا الاحد ثلاث مقابلات (النادي الافريقي - مستقبل سليمان والاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين - نجم المتلوي).في القيروانشبيبة القيروان محمد المطيري (26)اتحاد بن قردان محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)الاحد 4 افريلفي المنزه - س 14النادي الافريقي - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاقفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيففي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - نجم المتلوي مجدي بلحاج عليمقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 92- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 153 - اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 144- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 165- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10مستقبل سليمان 30 21 8 6 7 26 287- الاتحاد المنستيري 27 20 7 6 7 22 178- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18- نجم المتلوي 25 21 6 7 8 13 1810- الاولمبي الباجي 24 20 6 6 8 16 1911- اتحاد تطاوين 23 20 5 8 7 16 2212- النادي الافريقي 22 21 4 10 7 20 2713- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 2514- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45