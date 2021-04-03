الرابطة 1 - فوز اتحاد بن قردان على شبيبة القيروان 3-1

وات -
تونس 3 افريل (وات)- فاز اتحاد بن قردان على مضيفه فريق شبيبة القيروان 3-1 اليوم السبت في افتتاح مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل محمد بن طرشة من ركلة جزاء (15) ولؤي بن حسين (45) وسيف الجربي (90 ز 5) اهداف الفريق الفائز ومحمد المطيري (26) هدف الفريق الخاسر.
وعزز فريق اتحاد بن قردان موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة فيما تجمد رصيد فريق شبيبة القيروان الذي غادر قسم النخبة منذ الجولة الماضية عند 3 نقاط في المركز الاخير.
وتقم غدا الاحد ثلاث مقابلات (النادي الافريقي - مستقبل سليمان والاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين - نجم المتلوي).
السبت 3 افريل
في القيروان
شبيبة القيروان محمد المطيري (26)
اتحاد بن قردان محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)
الاحد 4 افريل
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي مجدي بلحاج علي
مقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15
3 - اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 14
4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16
5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
مستقبل سليمان 30 21 8 6 7 26 28
7- الاتحاد المنستيري 27 20 7 6 7 22 17
8- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18
- نجم المتلوي 25 21 6 7 8 13 18
10- الاولمبي الباجي 24 20 6 6 8 16 19
11- اتحاد تطاوين 23 20 5 8 7 16 22
12- النادي الافريقي 22 21 4 10 7 20 27
13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25
14- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
تونس 3 افريل (وات)- فاز اتحاد بن قردان على مضيفه فريق شبيبة القيروان 3-1 اليوم السبت في افتتاح مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل محمد بن طرشة من ركلة جزاء (15) ولؤي بن حسين (45) وسيف الجربي (90 ز 5) اهداف الفريق الفائز ومحمد المطيري (26) هدف الفريق الخاسر.
وعزز فريق اتحاد بن قردان موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة فيما تجمد رصيد فريق شبيبة القيروان الذي غادر قسم النخبة منذ الجولة الماضية عند 3 نقاط في المركز الاخير.
وتقم غدا الاحد ثلاث مقابلات (النادي الافريقي - مستقبل سليمان والاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين - نجم المتلوي).
السبت 3 افريل
في القيروان
شبيبة القيروان محمد المطيري (26)
اتحاد بن قردان محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)
الاحد 4 افريل
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي مجدي بلحاج علي
مقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 15
3 - اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 14
4- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 16
5- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
مستقبل سليمان 30 21 8 6 7 26 28
7- الاتحاد المنستيري 27 20 7 6 7 22 17
8- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18
- نجم المتلوي 25 21 6 7 8 13 18
10- الاولمبي الباجي 24 20 6 6 8 16 19
11- اتحاد تطاوين 23 20 5 8 7 16 22
12- النادي الافريقي 22 21 4 10 7 20 27
13- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25
14- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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