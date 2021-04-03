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باجة: اطلاق قطب لمساندة الباعثين الشبان في مجال تربية الخرفان وانتاج الحليب وزيت الزيتون (وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية)

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 14:17 قراءة: 0 د, 35 ث
أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قطبا لمساندة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي في مجال تربية الخرفان وانتاج الحليب وزيت الزيتون بالشمال الغربي وتحديدا في ولاية باجة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.

ويهتم قطب مساندة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي بأصحاب المشاريع، الذّين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة بولاية باجة والراغبين في تنفيذ أفكارهم في مجالات التحويل او الخدمات الفلاحية في المجالات المذكورة.


وسيساعد هذا القطب على بلورة أفكار المشاريع واعداد مخططات الأعمال وفقا لمتطلبات القطاعات المستهدفة وحاجيات السوق اضافة الى تسريع عملية الانجاز.

ويمكن لأصحاب أفكار المشاريع التسجيل في الدورة التكوينية حول "الأفكار والتنفيذ" قصد الالمام بكيفية اعداد طلب المشاركة الذي سيطلقه هذا القطب، من خلال هذا الرابط : httpss://cutt.ly/ucgI4Ag




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