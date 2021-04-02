كرة السلة - نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس

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تاهلت اندية النجم الساحلي والنجم الرادسي وشبيبة المنازه وجمعية الحمامات الى الدور التمهيدي الرابع لكاس تونس للأكابر لكرة السلة وذلك في اعقاب مباريات الدور التمهيدي الثالث التي اقيمت يوم الجمعة.وستخوض هذه الاندية المتاهلة فيما بينهما الدور الرابع يوم 14 افريل الجاري من مباراتين بنظام خروج المغلوب ليصعد منها فريقان الى الدور ربع النهائي ويلتحقا ببقية الفرق المتاهلة مباشرة وهي الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وشبيبة القيروان والزهراء الرياضية والملعب النابلي والدالية الرياضية بڨرمبالية التي ترشحت اليا بعدما انهت المرحلة الاولى للبطولة في المراتب الثلاث الأولى في المجموعتين الاولى والثانية.باردو سبور / النجم الساحلي 73/34نادي كرة السلة المهدية / النجم الرادسي 71/66نادي كرة السلة بقصر هلال / شبيبة المنازه 77/56نادي سكك الحديد الصفاقسي / جمعية الحمامات 89/32