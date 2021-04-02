كرة السلة - نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس

وات - تاهلت اندية النجم الساحلي والنجم الرادسي وشبيبة المنازه وجمعية الحمامات الى الدور التمهيدي الرابع لكاس تونس للأكابر لكرة السلة وذلك في اعقاب مباريات الدور التمهيدي الثالث التي اقيمت يوم الجمعة.
وستخوض هذه الاندية المتاهلة فيما بينهما الدور الرابع يوم 14 افريل الجاري من مباراتين بنظام خروج المغلوب ليصعد منها فريقان الى الدور ربع النهائي ويلتحقا ببقية الفرق المتاهلة مباشرة وهي الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وشبيبة القيروان والزهراء الرياضية والملعب النابلي والدالية الرياضية بڨرمبالية التي ترشحت اليا بعدما انهت المرحلة الاولى للبطولة في المراتب الثلاث الأولى في المجموعتين الاولى والثانية.
نتائج الدور الثالث
باردو سبور / النجم الساحلي 73/34
نادي كرة السلة المهدية / النجم الرادسي 71/66
نادي كرة السلة بقصر هلال / شبيبة المنازه 77/56
نادي سكك الحديد الصفاقسي / جمعية الحمامات 89/32
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وستخوض هذه الاندية المتاهلة فيما بينهما الدور الرابع يوم 14 افريل الجاري من مباراتين بنظام خروج المغلوب ليصعد منها فريقان الى الدور ربع النهائي ويلتحقا ببقية الفرق المتاهلة مباشرة وهي الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وشبيبة القيروان والزهراء الرياضية والملعب النابلي والدالية الرياضية بڨرمبالية التي ترشحت اليا بعدما انهت المرحلة الاولى للبطولة في المراتب الثلاث الأولى في المجموعتين الاولى والثانية.
نتائج الدور الثالث
باردو سبور / النجم الساحلي 73/34
نادي كرة السلة المهدية / النجم الرادسي 71/66
نادي كرة السلة بقصر هلال / شبيبة المنازه 77/56
نادي سكك الحديد الصفاقسي / جمعية الحمامات 89/32
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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