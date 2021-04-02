الاقتصار على خمسة نقاط لرصد هلال شهر رمضان هذه السنة (المعهد الوطني للرصد الجوّي)

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ستتم مراجعة الإجراءات المتعلّقة بعمليّة الرصد لتقتصر على خمسة نقاط بكل من ولايات تونس وباجة والقيروان وتوزر وسيتمّ اعتماد هذا التمشي ابتداء من عمليّة رصد هلال شهر رمضان لسنة 1442 هجري الموافق لسنة 2021 ميلادي، وفق ما أورده المعهد الوطني للرصد الجوّي في بلاغ أصدره، الجمعة.وأوضح المعهد أن المراجعة لهذه الاجراءات تأتي في إطار في إطار تطبيق الأمر عدد 727 القاضي باعتماد الرؤية مع الاسئناس بالحساب في تحديد بداية الأشهر القمريّة وبع القيام بدراسة تقييميّة لعمليّة رصد الهلال منذ بداية العمل بها منذ سنة 1988 إلى الآن وبالتنسيق مع ديوان الإفتاء بالجمهوريّة التونسيّة.وبيّن أن تحديد عدد نقاط الرصد وكيفيّة توزيعها الجغرافي لإضفاء مزيد من النجاعة على هذه العمليّة بما أن عددها الحالي قد تمّ اعتماده بناء على التقسيم الإداري للولايات لا غير ودون سند علمي خاصّ وأنّه على المستوى الاجرائي يستوجب جمع نتائج عمليّات الرصد بكامل الولايات وقتا طويلا يترتب عنه بعض التأخير في الإعلان عن بدايات الأشهر.وأشار المعهد، في بلاغه، إلى أنّه من الناحية الفلكية وبالنظر إلى مساحة البلاد التونسيّة يمكن الاقتصار على موقع رصد واحد غير أنّه اعتبارا للعوامل الجويّة ولتدعيم الحظوظ لرؤية الهلال، في حال ثبوت إمكانيّة رؤيته فلكيّا، تمّ اختيار المواقع سالفة الذكر، وتجهيزها بمناظير فلكيّة أوتوماتيكيّة، لتكون موزّعة بصفة تسمح بتغطية كامل جهات البلاد وذلك بالشمال الشرقي والشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي للبلاد التونسيّة.