   Instrumental عذاب  

توقيع عقود تمويل لتنظيف بحيرة بنزرت

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 23:07 قراءة: 0 د, 56 ث
وات - تم التوقيع يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على عقود تمويل تنفيذ المشروع المتكامل لإزالة التلوث من بحيرة بنزرت المسمى "إيكو باكت" بمبلغ 600 ألف أورو (1.968 مليون دينار). ) وفق ماأعلنته وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ويعد هذا المشروع الاستثماري أول مشروع في إطار مبادرة الأفق الأورو-متوسطي لعام 2020. ويهدف إلى تنظيف المياه في بحيرة بنزرت ، وتحسين جودتها وحالة نظمها البيئية ، لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة - التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المواطنين .

ويتم في إطار هذا المشروع ، التخطيط لأعمال متنوعة في مجالات الوعي الصناعي والزراعة العضوية وتحسين إدارة النفايات الخضراء وتحسين التنمية الساحلية في بحيرة بنزرت ، لتوسيع مساهمات المشروع إلى مناطق أخرى ، بما في ذلك إشكل والعلياء.

هذه الإجراءات ، التي ستتخذها الجمعيات والبلديات والهيئات العامة وغيرها من المجموعات المهنية غير الهادفة للربح ، ستستفيد من التمويل الممنوح من الصناديق الأوروبية.

وفي هذا الصدد ، تم توقيع 5 اتفاقيات مع الصندوق العالمي للطبيعة في تونس ، والمركز الاستراتيجي لحماية التنمية المستدامة ، وجمعية إشكل لليقظة الاستراتيجية ، وجمعية الشباب من أجل المواطنة الفاعلة وأيضًا مع جمعية منزل جميل. كما سيتم توقيع سبع اتفاقيات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223484



En continu

Toutes les news

السبت 03 أفريل 2021 | 21 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:45 15:57 12:29 06:02 04:34
16°
 23° % 88 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1422°-1219°-1322°-1117°-11
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT