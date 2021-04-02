توقيع عقود تمويل لتنظيف بحيرة بنزرت

وات - تم التوقيع يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على عقود تمويل تنفيذ المشروع المتكامل لإزالة التلوث من بحيرة بنزرت المسمى "إيكو باكت" بمبلغ 600 ألف أورو (1.968 مليون دينار). ) وفق ماأعلنته وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ويعد هذا المشروع الاستثماري أول مشروع في إطار مبادرة الأفق الأورو-متوسطي لعام 2020. ويهدف إلى تنظيف المياه في بحيرة بنزرت ، وتحسين جودتها وحالة نظمها البيئية ، لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة - التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المواطنين .
ويتم في إطار هذا المشروع ، التخطيط لأعمال متنوعة في مجالات الوعي الصناعي والزراعة العضوية وتحسين إدارة النفايات الخضراء وتحسين التنمية الساحلية في بحيرة بنزرت ، لتوسيع مساهمات المشروع إلى مناطق أخرى ، بما في ذلك إشكل والعلياء.
هذه الإجراءات ، التي ستتخذها الجمعيات والبلديات والهيئات العامة وغيرها من المجموعات المهنية غير الهادفة للربح ، ستستفيد من التمويل الممنوح من الصناديق الأوروبية.
وفي هذا الصدد ، تم توقيع 5 اتفاقيات مع الصندوق العالمي للطبيعة في تونس ، والمركز الاستراتيجي لحماية التنمية المستدامة ، وجمعية إشكل لليقظة الاستراتيجية ، وجمعية الشباب من أجل المواطنة الفاعلة وأيضًا مع جمعية منزل جميل. كما سيتم توقيع سبع اتفاقيات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية .
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ويعد هذا المشروع الاستثماري أول مشروع في إطار مبادرة الأفق الأورو-متوسطي لعام 2020. ويهدف إلى تنظيف المياه في بحيرة بنزرت ، وتحسين جودتها وحالة نظمها البيئية ، لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة - التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المواطنين .
ويتم في إطار هذا المشروع ، التخطيط لأعمال متنوعة في مجالات الوعي الصناعي والزراعة العضوية وتحسين إدارة النفايات الخضراء وتحسين التنمية الساحلية في بحيرة بنزرت ، لتوسيع مساهمات المشروع إلى مناطق أخرى ، بما في ذلك إشكل والعلياء.
هذه الإجراءات ، التي ستتخذها الجمعيات والبلديات والهيئات العامة وغيرها من المجموعات المهنية غير الهادفة للربح ، ستستفيد من التمويل الممنوح من الصناديق الأوروبية.
وفي هذا الصدد ، تم توقيع 5 اتفاقيات مع الصندوق العالمي للطبيعة في تونس ، والمركز الاستراتيجي لحماية التنمية المستدامة ، وجمعية إشكل لليقظة الاستراتيجية ، وجمعية الشباب من أجل المواطنة الفاعلة وأيضًا مع جمعية منزل جميل. كما سيتم توقيع سبع اتفاقيات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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