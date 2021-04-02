الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية والعشرين

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:في القيروان - س 14شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان نعيم حسنيفي المنزه - س 14النادي الافريقي - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاقفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيففي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - نجم المتلوي مجدي بلحاج عليمقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.