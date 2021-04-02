   Warda - أنا عايزة معجزة  

الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية والعشرين

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 13:25 قراءة: 0 د, 32 ث
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:


السبت 3 افريل

في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - اتحاد بن قردان نعيم حسني


الاحد 4 افريل

في المنزه - س 14
النادي الافريقي - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - نجم المتلوي مجدي بلحاج علي

مقابلات الملعب التونسي - الترجي الرياضي ومستقبل الرجيش - النجم الساحلي والنادي الصفاقسي - النادي البنزرتي سيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223483



En continu

Toutes les news

الجمعة 02 أفريل 2021 | 20 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:04 04:35
25°
 26° % 38 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1323°-1422°-1219°-1123°-11
  • Avoirs en devises
    21905,8

  • (1 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 avril)   559,9 MDT