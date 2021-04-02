دورة انطاليا للجيدو - اليوم الاول - غفران الخليفي خامسة ورانية الحرباوي سابعة

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افتتحت امس دورة انطاليا التركية للجيدو التي تختتم يوم غد السبت بمشاركة 436 مصارعا ومصارعة من 92 بلدا .ويشارك فيها المنتخب التونسي للجيدو بوفد هام ب17 مصارعا ومصارعة(6 في صنف الذكور و11 في صنف السيدات).وقد تحصلت غفران الخليفي في اليوم الاول للدورة ضمن منافسات وزن اقل من 57 كلغ على المركز الخامس فيما جاءت رانية حرباوي ( اقل من 48 كلغ) في المرتبة السابعة .ويذكر انه فضلا عن منصة التتويج ( اصحاب الذهب والفضة والبرنز (2) فان صاحبي المركزين الخامس والسابع يسجلان في الجدول النهائي لترتيب المنافسة في رياضة الجيدو.