تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يعلق إضرابا ويهدد بآخر في الحقول البترولية

وات -

أعلن أعضاء الفرع الجامعي والنقابات الأساسية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية، المجتمعون أمس الاربعاء بتطاوين، عن تمسكهم بتسوية وضعية الأعوان المطرودين من شركة (أو آم في)، وإدماجهم بمشروع الغاز بتطاوين، في انتظار إحداث الشركة المختلطة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية (أو آم في)، ودعوا إلى جلسة عاجلة في الغرض.وأكدوا، من ناحية أخرى، تمسكهم باستكمال اتفاقية المؤسسة لأعوان وإطارات شركة "سيتاب"، وتحسين وضعية السكن والإعاشة للأعوان، وتفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين الطرف النقابي والشركات البترولية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بما في ذلك الاتفاق الخاص بأعوان وإطارات شركة "وينستار" سابقا.وعبر المجتمعون في لائحة مهنية صدرت عن اجتماعهم، وتلقى مراسل "وات" نسخة منها، عن مساندتهم المطلقة واللامشروطة لنضالات أعوان وإطارات شركة "إيني" الإيطالية بجبل كروز ووادي زار والبرمة، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، ورفضهم لكافة التهديدات الموجهة إلى الأعوان من طرف المشغل. كما عبروا عن استعدادهم للنضال بكافة الوسائل المشروعة، بما في ذلك إقرار إضراب قطاعي جهوي.وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في ذات الاجتماع بلاغا أعلن فيه، وبصفة استثنائية، وبتدخل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تعليق إضراب كان مقررا ليوم أمس الاربعاء واليوم الخميس في حقول وادي زار وجبل كروز والبرمة التابعة لشركة "إيني" الإيطالية لمدة عشرة أيام، ودعا إلى عقد جلسة عمل عاجلة في الغرض مع شركة "إيني".