صفاقس: المعرض الفردي "ديناميات" للفنانة التشكيلية هندة بوحامد ... تأويل للمكان وإنتاج للجمال بفضل إنسان فنان

وات -

"ديناميات" ... هو عنوان معرض فردي للفنانة التشكيلية، هندة بوحامد، الذي افتتح مساء الإثنين 29 مارس الماضي، برواق المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ويتواصل الى يوم 8 أفريل الجاري."بانوراما على الحضري"، "المدينة في حالة من الفوضى" ، "خط سير روحي " ، " المدينة زمن الكورونا" ، "ضد عدوى الكورونا " ، " بين السماء والبحر والارض"، "ذاكرة الأمكنة " ... هذه العناوين وغيرها كانت من ضمن 17 لوحة فنية اجتمعت في معرض "ديناميات " عبرت من خلالها الفنانة التشكيلية ، هندة بوحامد، عن تضاريس الذات اي "الانا" وتأويلها للامكنة وحركيتها وتعاملها مع المرئي لتأخذ المتلقي او المتفرج في رحلة جمالية ممتعة مستلهمة من طبيعة الامكنة الساحرة.هذه التوليفة الفنية التي استغرقت من صاحبتها، حوالي سنتين من البحث حول موضوع أنطولوجيا الذات وتأويلها للامكنة، مستنجدة في إنجازها بالتقنيات المزدوجة والهجينة من ألوان مائية وحرق وحفر ومورفولاج وبوشوار .... وغيرها "تعد تعبيرا عن دينامية الذات في تعاملها مع المرئي وتاويلها له واخراج المتلقي من حالة الاحباط والخوف من الموت المحدق به إلى الإحساس بالجمال وإضفاء مسحة تفاؤلية لديه وعودة للنشاط الثقافي ولحراك الفن التشكيلي بعد غياب وركود حتمته جائحة كورونا "،حسب تعبير الفنانهة التشكيلية في حديثها مع "وات".من جهته، اعتبر أستاذ الفن التشكيلي المختص في الجماليات، خليل قويعة، أن "معرض ديناميات يعد متعة جمالية تعبق برائحة الشكل والالوان وإنتاج للجمال بفضل انسان فنان" ، وفق تقييمه.من ناحيته، أعرب مندوب الشؤون الثقافية بصفاقس، مهذب القرفي، عن تثمينه لتنظيم هذا المعرض الفردي الذي يبشر بعودة النشاط الثقافي ويبرهن على أن الفكر والإبداع لم تثنيه جائحة كورونا.يذكر أن إفتتاح معرض "ديناميات "، قد حظي بحضور عدد من الوجوه الثقافية وعشاق الفن التشكيلي وطلبة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس الذين لم يكتفوا بالتجول بين أروقة المعرض بل التقطوا صورا تخلد اللحظة.ويشار إلى ان الفنانة التشكيلية هندة بوحامد، هي استاذة جامعية مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وشاركت في عديد الملتقيات العلمية والمعارض الجماعية المحلية والدولية.