غلق المنطقة الصناعية في الصخيرة يتسبب في شلل الشركات البترولية ووقف تزويد محطات بيع المحروقات

وات -

عدد من شبان المنطقة العاطلين عن العمل اليوم الخميس إلى غلق المنطقة الصناعية بالصخيرة التابعة لولاية صفاقس، للمطالبة بحقهم في التشغيل والتنمية، مما تسبّب في شلل الشركات البترولية المنتصبة هناك وإيقاف تزويد محطّات بيع المحروقات بصفاقس والجنوب عامة التي يتم تزويدها عادة من مستودعات المحروقات التابعة لشركات التوزيع بالصخيرة، وفق ما أفاد به (وات) مصدر بالشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" المنتصبة بالمنطقة.في المقابل أكّد المدير الجهوي لهذه الشركة بصفاقس، مهدي علي، أن محطات بيع الوقود بصفاقس التابعة لشركة "عجيل" لم تتأثّر بالشلل الحاصل في بيع المحروقات، حيث يتم تزويد حاجياتها بنسق عادي من مستودعات خزن المحروقات التابعة لشركات التوزيع المنتصبة بكل من حلق الوادي وجرجيس وذلك بمعدّل30 شاحنة صهريج في اليوم.يذكر أن شبان منطقة الصخيرة العاطلين عن العمل، قد نفذوا حراكا احتجاجيا مماثلا خلال شهر ديسمبر الماضي، اغلقت بموجبه المنطقة الصناعية مماّ تسبّب في حدوث أزمة في التزوّد بالمحروقات.وقد تم رفع هذا الاعتصام على أساس إدراج مطالب منطقة الصخيرة في المجلس الوزاري المضيق الخاص بجهة صفاقس الذي كان من المنتظر عقده ولكنه لم يلتئم بعد.