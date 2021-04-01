الديوان الوطني للمياه المعدنية يطلق أول تطبيقة الكترونية خاصة بقطاع الاستشفاء بالمياه والسياحة الاستشفائية في تونس

أطلق الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه التطبيقة الالكترونية "تونيزيا يولناس" (Tunisiawellness ) وهي أول تطبيقة خاصة بقطاع الاستشفاء بالمياه والسياحة الاستشفائية في تونس.
وتغطي التطبيقة، التي أعلن الديوان عن اطلاقها خلال يوم اعلامي انتظم أمس الاربعاء، أكثر من 300 مركز استشفاء بالمياه في تونس كما توفر جميع المعطيات الضرورية حول قطاع الاستشفاء بالمياه في اطار موحد يوفر كل بيانات مراكز الاستشفاء بالمياه بثلاث لغات، حسب بلاغ صادر عن الديوان.
كما تقدم هذه التطبيقة الالكترونية، التي يمكن تحميلها من مختلف المتاجر الالكترونية المتوفرة عبر نظامي "الاندرويد" أو "اي وس"، كل التفاصيل التي يحتاجها الزائر من عروض للعلاجات وأسعارها وروابط الاتصال بالمراكز وصور وزيارات افتراضية وخدمة الحجز على الخط وغيرها من الخدمات.
وأفادت مديرة نظم المعلومات والاعلامية بالديوان الوطني للمياه المعدنية واللاستشفاء بالمياه، شهناز القيزاني، خلال التظاهرة، أن التطبيقة ستمكن مستخدميها من التفاعل المباشر من خلال ادراج التعليقات واستغلال خاصية تقييم مراكز الاستشفاء بالمياه مع توفير ميزة النشر عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، رزيق الوسلاتي، إن هذه التطبيقة تهدف الى مسايرة تطور أساليب وأشكال الترويج والتسويق في ظل تطور التطبيقات الالكترونية التي أضحت تحظى بإقبال واسع.
وأضاف إن الديوان يسعى من خلال الترويج الالكتروني للقطاع الى توسيع نطاق دائرة الطلب على منتوجات مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس ولاستقطاب حرفاء جدد الامر الذي من شأنه أن يعزز مكانة تونس كوجهة للسياحة الاستشفائية وتدعيم تمركزها في قائمة الدول المصدرة للخدمات الصحية الاستشفائية بالمياه، وفق ذات البلاغ.
وتغطي التطبيقة، التي أعلن الديوان عن اطلاقها خلال يوم اعلامي انتظم أمس الاربعاء، أكثر من 300 مركز استشفاء بالمياه في تونس كما توفر جميع المعطيات الضرورية حول قطاع الاستشفاء بالمياه في اطار موحد يوفر كل بيانات مراكز الاستشفاء بالمياه بثلاث لغات، حسب بلاغ صادر عن الديوان.
كما تقدم هذه التطبيقة الالكترونية، التي يمكن تحميلها من مختلف المتاجر الالكترونية المتوفرة عبر نظامي "الاندرويد" أو "اي وس"، كل التفاصيل التي يحتاجها الزائر من عروض للعلاجات وأسعارها وروابط الاتصال بالمراكز وصور وزيارات افتراضية وخدمة الحجز على الخط وغيرها من الخدمات.
وأفادت مديرة نظم المعلومات والاعلامية بالديوان الوطني للمياه المعدنية واللاستشفاء بالمياه، شهناز القيزاني، خلال التظاهرة، أن التطبيقة ستمكن مستخدميها من التفاعل المباشر من خلال ادراج التعليقات واستغلال خاصية تقييم مراكز الاستشفاء بالمياه مع توفير ميزة النشر عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، رزيق الوسلاتي، إن هذه التطبيقة تهدف الى مسايرة تطور أساليب وأشكال الترويج والتسويق في ظل تطور التطبيقات الالكترونية التي أضحت تحظى بإقبال واسع.
وأضاف إن الديوان يسعى من خلال الترويج الالكتروني للقطاع الى توسيع نطاق دائرة الطلب على منتوجات مراكز الاستشفاء بالمياه في تونس ولاستقطاب حرفاء جدد الامر الذي من شأنه أن يعزز مكانة تونس كوجهة للسياحة الاستشفائية وتدعيم تمركزها في قائمة الدول المصدرة للخدمات الصحية الاستشفائية بالمياه، وفق ذات البلاغ.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223411