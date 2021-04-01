سيدي بوزيد: مكونات من المجتمع المدني تطالب الحكومة بالإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة

وات -

طالب عدد من ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني بسيدي بوزيد اليوم الخميس، الحكومة بالإيفاء بتعهداتها تجاه استحقاقات الجهة والإسراع في انجاز المشاريع الكبرى المبرمجة منذ سنة 2011، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت ببادرة من "جمعية 17 ديسمبر" بمقر بلدية سيدي بوزيد.وأوضح رئيس الجمعية بد الوهاب جلالي في تصريح ل(وات) انه رغم مرور 10 سنوات من اندلاع الثورة وعقد العديد من المجالس الوزارية سواء بالعاصمة او بولاية سيدي بوزيد والإعلان عن العشرات من المشاريع الكبرى "إلا أن تنفيذها لم يتعد مرحلة الوعود وبقيت مجرد حبر على ورق"، وفق تعبيره، وأوضح ان مشاريع كبرى تمت برمجتها كان من المنتظر أن تغير واقع الجهة وتستوعب أعداد كبرى من المعطلين عن العمل خاصة من أصحاب الشهادات العليا على غرار سوق الإنتاج الكبرى بأم العظام ومصنع الاسمنت بالمزونة.من جهتهم، أكد الحضور على وجود "استخفاف وعدم جدية في التعامل مع استحقاقات الولاية، بدليل عدم تفعيل قرارات مختلف المجالس الوزارية التي تم إقرارها في العديد من المناسبات"، وطالبوا بإعطاء أولوية للمشاريع الكبرى خاصة الطريق السيارة تونس جلمة قفصة، وسوق الإنتاج الكبرى، وحل الإشكاليات العقارية، وتوزيع مقاسم على العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلياكما طالبوا بتوسعة محطات الضغط العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ودعم منظومة الموارد المائية بهدف ترشيد استغلال الموائد المائية بالولاية، وإحداث مؤسسات تربوية في مختلف المعتمديات، وانجاز متحف الثورة، وتفعيل القرارات الوزارية المتعلقة بمنظومة التطهير، ودعم البلديات، وإحداث قطب جامعي، والتسريع بانجاز المستشفى الجامعي، وكلية الطب.يشار الى انه من المنتظر ان تنعقد يوم غد الجمعة جلسة وزارية بقصر الحكومة خاصة بولاية سيدي بوزيد بحضور والي الجهة وممثلي المنظمات الوطنية للنظر في مطالبهم وذلك بعد الغاء الاضراب العام الجهوي الذي كان مبرمجا سابقا.