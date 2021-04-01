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استقرارالمعدل الشهري لسعر السوق النقدية عند 6.23 بالمائة  ، خلال شهر مارس 2021

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 11:49 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - استقر المعدل الشهري لسعر السوق النقدية عند 6.23 بالمائة ، خلال شهر مارس 2021 ، بعد أن سجل ارتفاعًا من 6.15 بالمائة في جانفي2021 ، إلى 6.23 بالمائة في فيفري 2021 ، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وللتذكير ، فإن هذا المعدل ، الذي كان حوالي 4 إلى 5 بالمائة ، خلال سنتي 2016 و 2017 ، شهد زيادة استثنائية ، من جويلية 2018 (7.25بالمائة) ، مع المراجعة التصاعدية للمعدل، للوصول إلى 7.90 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019.


بعد بضعة أشهر ، اتخذ البنك المركزي التونسي قرارًا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي ، خلال شهري مارس وسبتمبر 2020 ، بمقدار 100 و 50 نقطة أساس على التوالي ، ليصل إلى 6.25 بالمائة ، وذلك كجزء من جهوده لاحتواء. تأثير وباء كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي ، بما حقق استقرارا لسعر السوق النقدية خلال الأشهر الأخيرة.





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