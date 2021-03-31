صفاقس : المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل يقر تثبيت الاضراب العام الجهوي يوم 8 افريل القادم

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اقر المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الذي انعقد اليوم الاربعاء، باشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، تثبيت الاضراب العام الجهوي بصفاقس المزمع تنفيذه يوم 8 افريل القادم.وافاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “ان قرار تثبيت الاضراب العام الجهوي بصفاقس ياتي على خلفية عدم التزام الحكومة بوعدها في ثلاثة مناسبات والمتمثل اساسا في عقد مجلس وزاري مضيق خاص بجهة صفاقس لحلحلة المشاريع الكبرى المعطلة ودفع التنمية بالجهة وتمكينها من بيئة سليمة”.واضاف، عباس، ان من بين القرارات الاخرى التي ضمنها اعضاء المجلس الجهوي في لائحة عامة هي الدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية والمطالبة بالاجماع بالغاء ال1 بالمائة المقتطعة من اجور العمال والموظفين التي من شانها اضعاف اجور الطبقة الشغيلة واثقال مقدرتها الشرائية فضلا عن “تقييمهم للوضع السياسي المتعفن والوضع الاقتصادي الخطير جدا”، وفق توصيفه.من جهته، اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، على ان المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد حقق نجاحا منقطع النظير وذلك على اثر ما ابداه نقابيو جهة صفاقس من استبسال وحماس في الدفاع عن الجهة ومضيهم في تنفيذ الاضراب العام الجهوي المقرر يوم 8 افريل القادم فضلا عن اجماع واستماتة اعضاء المجلس من اجل الدفاع على تونس والمنظمة الشغيلة ورفع كل المظالم المسلطة على العمال في القطاعين العام والخاص .يذكر ان الاضراب العام الجهوي بصفاقس المزمع تنفيذه يوم 8 افريل القادم، اقرته الهيئة الادارية الجهوية التي انعقدت يوم 17 ديسمبر 2020 باشراف الامين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، وقد تم تاجيله في ثلاثة مناسبات.