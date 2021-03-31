الدورة الأولى للمنتدى التونسي الليبي للسلامة على الطرقات والتنقل المستدام موفى شهر سبتمبر

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تنطلق أشغال الدورة الأولى للمنتدى التونسي الليبي للسلامة على الطرقات والتنقل المستدام في موفى شهر سبتمبر 2021 بالعاصمة الليبية طرابلس وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والجمعية الليبية للسلامة المرورية .وأكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي في تصريح لوات اليوم الأربعاء انه تم مؤخرا عقد اجتماع تحضيري تشاوري لتحديد المحاور الرئيسية للمنتدى التونسي الليبي للسلامة على الطرقات والتنقل المستدام وذلك في إطار تنفيذ بنود وأهداف عقد العمل العالمي للسلامة على الطرقات للأمم المتحدة للسنوات 2021_2030 .وأشار عفيف الفريقي إلى أن هذا المنتدى سيسجل مشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين والكفاءات الجامعية التونسية والليبية التي ستتولى مهمة تقديم عدد من الأوراق العلمية والبحثية تتمحور حول المحاور الرئيسة للمنتدى والمتعلقة أساسا بالبنية التحتية والتخطيط العمراني وتهيئة المدن وإعداد الأمثلة المرورية وتركيز منظومات النقل الذكي الآمن والمستدام .وأكد ذات المصدر أن هذا المنتدى يهدف بالخصوص إلى إرساء علاقات شراكة وتعاون ثنائي بين مختلف الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة بين البلدين الشقيقين فضلا عن دراسة الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة للاستثمار المشترك في مجال سلامة الطرقات.وقال رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ان من أولويات المنتدى التونسي الليبي للسلامة على الطرقات والتنقل المستدام ستكون وضع إستراتيجية عمل مشتركة بين مكونات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في البلدين لاحتواء تفاقم حوادث المرور والحد منها في كلا البلدين على شبكة الطرقات الممتدة من طرابلس إلى تونس.واضاف ان هذا المنتدى يهدف كذلك الى التعاون على خفض عدد الوفيات في ليبيا الذي يعتبر الأعلى في العالم والذي بلغ 70 قتيلا لكل مائة ألف ساكن وفق آخر تقرير للمنظمة العالمية للصحة .وعبر عفيف الفريقي عن استعداد عديد الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عن رغبتها في المشاركة والمساندة لإنجاح هذه المبادرة الأولى من نوعها في مجال سلامة الطرقات والجسور والتنقل الآمن والمستدام في شمال إفريقيا .