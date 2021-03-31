محمد كمال الحمزاوي يحافظ على لقب أكثر النواب تغيّبا

كشف الأربعاء 31 مارس، التقرير الصادر عن منظمة بوصلة أن النائب محمد كمال الحمزاوي حافظ للعام الثاني على التوالي على لقب أكثر النواب تغيّبا عن أعمال مجلس نواب الشعب و ذلك بنسبة حضور تقدر ب 5.36 في المئة.وجاء في المرتبة الثانية النائب عن تحيا تونس لطفي علي بنسبة 9 في المئة، أما في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي فهما من نصيب النائبين عن حركة تحيا تونس مكي زغدود والنائب الهادي ماكني بنسبة حضور بلغت 19 بالمئة ويليهم النائب صافي سعيد (20 بالمائة).وسجلت منظمة البوصلة في تقريرها نصف السنوي حول أعمال مجلس نواب الشعب،تراجع نسبة حضور النواب في الجلسات العامة الى 71 بالمائة مقابل 83 بالمائة خلال الدورة البرلمانية الماضية و76 بالمائة خلال الدورة البرلمانية الأخيرة للبرلمان السابق والتي كانت بدورها النسبة الأضعف خلال الخمس سنوات.وكانت نسبة الحضور الأضعف في الجلسات العامة قد سجلت خلال شهر نوفمبر2020 وبلغت 64 بالمائة، وفق تقرير المنظمة الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء في ندوة صحفية افتراضية، كما كان النائبان حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) وعماد الخميري (حركة النهضة) النواب الأكثر حضورا في الجلسات بنسبة تقدر ب92 بالمائة يليهما النائب نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية) ثم بلقاسم حسن (كتلة النهضة) ومحمد مراد الحمزاوي وهو من غير المنتمين إلى كتل .