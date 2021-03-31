تواصل احتجاجات شباب الكامور والاحتفاظ بأكثر من 10 أشخاص من أجل العصيان والاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء عمله

وات -

قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاسم ميزقار، اليوم الاربعاء، أنه تم الاحتفاظ بأكثر من عشرة أشخاص، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة طيلة الثلاثة أيام الفارطة، ومحاولة مجموعة من الشباب المحتج الاعتصام بمقر الولاية، مطالبين بإقالة الوالي لاعتبارهم أنه السبب في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الكامور 2.وأوضح ميزقار، في تصريح لـ(وات)، أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في المواجهات التي جدت مع قوات الامن المحيطة بمقر الولاية، من أجل العصيان والاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء عمله.وقد تواصلت، اليوم الاربعاء، أجواء الاحتقان في صفوف الشباب المحتج لليوم الثالث على التوالي، وجابت صباح اليوم، مسيرة أهم شوارع مدينة تطاوين، عقبها إشعال الاطارات المطاطية على طول الشارع الرئيسي، وغلقه أمام السيارات، تحول على إثره المحتجون الى محيط الولاية، أين تحددت المواجهات وعمليات الكر والفر بينهم وبين قوات الامن، التي استعملت الغاز المسيل للدموع، ردا على قذفهم بالحجارة.من جانبه، أعلن والي الجهة، عادل الورغي، في تصريح اعلامي، عن أن قرارات رئيس الحكومة انجزت بنسبة 90 بالمائة، مشيرا الى ان نسبة البطالة فاقت منذ سنوات 28 بالمائة وذلك في كافة ولايات الجمهورية، حسب تقديره.وذكر، بأن ممثل التنسيقية عطّل جلسات الفرز بالنسبة لانتداب ألف عون واطار بمحاولته فرض قائمة خارج المرشحين بصفة قانونية، على حد قوله.ولم يعلن أي عضو من اعضاء الوفد الجهوي موقفه مما يجري في الجهة، بما في ذلك المنظمات المهنية. في المقابل، أشار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، الشريف بريني، في اتصال مع (وات)، الى ان المكتب التنفيذي للاتحاد، سيعقد مساء اليوم اجتماعا في هذا الشأن.