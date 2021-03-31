مجلة "الحياة الثقافية" تصدر عددا خاصا بجائحة كورونا وتبعاتها على الشان الثقافي

خصصت مجلة "الحياة الثقافية" الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية، عددها الجديد للحديث عن جائحة كورونا وما خلفته من تبعات على الشأن الثقافي وأهل الفن والإبداع عموما وذلك تزامنا مع مرور سنة على ظهور هذه الجائحة في تونس منذ مارس المنقضي.وتضمن هذا العدد الخاص متابعة لسعيدة بن مسعود بعنوان "كورونا والمبدع التونسي" حيث تلتقي بثلة من الكتاب والمبدعين في مختلف أصناف الفنون. وكتب محمد سفينة "جائحة كورونا تعمق أزمة الفن والفنانين" ولسعد بن حسين "عام على جائحة كورونا: كيف عاشها الكتاب والفنانون ؟" فيما ركز رمزي العياري على الحصاد الثقافي لسنة الكورونا.ومن جهته، كتب محمد ناصر المولهي "الكورونا، فرصة لنستيقظ.. العالم تغيّر مرة وإلى الأبد" في حين قدم منصور الكلابي مقاربة سوسيولوجية للجائحة. وبحث حكيم المرزوقي في كيفية تحوّل الهلع من الكورونا إلى زرع الكراهية بين البشرية فيما اعتبر عبد الرؤوف روافي "كوفيد: فيروس النقمة.. فيروس النعمة.وتطرق زهير عباس الى تحفيز الحلم والثقافة زمن الجائحة، ووصف محمد صالح مجيد "أيام الكورونا: ببلوى اللثام وعدوى الآثام"، وبحث بشير الجلجلي في نعم السيدة "كورونا" على البشرية وارتأى محمد العمامي ان "الكورونا، تخرق المجتمعات.. وترمي بالإنسان إلى المجهول" فيما كتب المنتصر الحملي "التفكير في الحبس مع خمسة فلاسفة كبار".وفي "يوميات" الجائحة يطالع قراء الحياة الثقافية "رحلة بين جناحي الجرثومة المستجدة" لزهرة كحولي و"أجدّف نحوي" لفتحي بن معمر و"الحجر الصحي، استدراج الذات للتصالح معها" لفتحية الهاشمي و"الكورونا والتكفير عن سنوات العمل والصعلكة من جديد" للشاذلي القرواشي ونص "الهامشي" للهادي الخضراوي و"روح الكتابة من روح القراءة" لنورا الورتاني و"يوميات أرضي في كوكب الكوفيد" لمروان الطرابلسي و"احتضان والفيروس باسط أذرعه" لراضية عبيد.وتنشر المجلة نصا مسرحيا بعنوان "الوحش" لمعز العاشوري وهو عمل مسرحي أُعدّ خصيصا حول جائحة كورونا من إنتاج مركز الفنون الركحية والدرامية ببن عروس.وفي باب مكتبة الحياة الثقافية، يهتم الصحفي شكري الباصومي بتقديم بعض الإصدارات التي تعلقت بالكوفيد 19 وهي "مدن وتوابيت" لمصطفى الكيلاني: لا إنسان بعد اليوم والعالم بعد الكوفيد 19(تحرير رشا التونسي): الكوفيد بمشرط 26 شخصية تونسية و"يوميات الكورونا" لحسونة المصباحي: إفشال لأفق انتظارات القارئ، أم تكملة لـ"يوميات الحمامات"؟ و"كوبيت 14" لصابر سميح عامر: توليفة بين أدبي الرحلة والسيرة، و"لا غالب إلا الخمار".