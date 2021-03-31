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تم اليوم الاربعاء توزيع 4 وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل بولايات تونس ومنوبة وبن عروس ومدنين وذلك في اطار عقود برامج أبرمت بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض"الكنامولفت وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لدى اشرافه اليوم على تسليم هذه الوحدات بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الاعاقة "بسمة" الى أهمية دور مجامع طب الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية وخاصة في الوقاية من الأمراض المهنية من ناحية وفي تحقيق التوازنات المالية للكناموأفاد أن تغطية اليد العاملة بخدمات طب الشغل قد تطورت من 150 ألف عامل سنة 1994 الى ما يفوق 730 الف عامل حاليا مشيرا الى أنه سيتم تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على بقية المجامعوأضاف الطرابلسي في هذا الصدد أنه تم ابرام عقود برامج لاقتناء مثل هذه الوحدات لفائدة مجامع طب الشغل بولايات زغوان وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة وتوزر لتسليمها خلال السنة الجارية مشيرا الى أنه سيتم أيضا خلال سنة 2022 تسليم مثل هذه الوحدات المتنقلة لولايات نابل والقصرين وجندوبة والكاف وتطاوين وقبلي ليتم بذلك تعميمها على جميع الولاياتوذكر أنه تم مقتضى عقود برامج اقتناء 9 وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل بولايات صفاقس وسوسة وبنزرت وقابس سنة 2002 ومجامع طب الشغل بولايات اريانة والمنستير وباجة والمهدية والقيروان سنة 2011وأكد أن هذه الوحدات تساهم في الترفيع في نسبة التغطية في مجال طب الشغل وفي تقريب خدمات الصحة والسلامة المهنية خاصة للمؤسسات الصغرى (كالمخابز والمقاهي والصناعات الصغرى) والمتوسطة والمؤسسات النائية (كالمؤسسات الفلاحية والمقاطع ومؤسسات البناء والاشغال العامة...) التي لا تستطيع توفير محلات للقيام بالفحوصات الطبية والتكميليةوأبرز الطرابلسي أن كل وحدة طبية متنقلة تمكن من توفير الخدمات الطبية لفائدة 4 آلاف الى 7 آلاف عامل سنويامن جهته قال مدير عام تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب أن مهام مجامع طب الشغل تنقسم الى مهام طبية وأخرى فنية مبرزا أن المهام الطبية تتمثل في فحص العمال عند الانتداب وبصفة دورية على الأقل مرة كل سنة وذلك لجميع العمال وعند استئناف العمل اثر حادث شغل خطير أو مرض مهني وبعد كل غياب يفوق أكثر من 21 يوما الى جانب قيامه بزيارات ميدانية في المؤسسة للتعرف على ظروف العمل وتقديم الملاحظات لرؤساء هذه المؤسساتأما الدور الفني لمجامع طب الشغل فتتمثل في قيام أعوان فنيين سامين في الصحة والسلامة المهنية بكل ماهو قياسات لبيئة العمل على غرار قياس الاضاءة وقياس الضجيج وقياس الرطوبة وقياس سرعة الهواء في المؤسسة حسب قولهولفت الرئيس المدير العام للكنام حبيب التومي الى دور مجامع طب الشغل في الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة على توفير ظروف عمل أفضل لمختلف المؤسسات الى جانب تقليصها قدر الامكان من عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي نفقات الصندوق بعنوان جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنيةواشار من جهة أخرى الى أن كلفة اقتناء ال 4 وحدات الطبية المتنقلة التي تم توزيعها اليوم بلغت 560 ألف دينار.