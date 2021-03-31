حفيظ حفيظ: المجلس الجهوي بصفاقس سينظر اليوم في عدد من المسائل الهامة

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أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم الاربعاء أن المجلس الجهوي للشغل بصفاقس سينظر في عديد المسائل الهامة على غرار مبادرة الاتحاد التي سترى النور قريبا بادارة هيئة حكماء مستقلين وملف المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الثلاثة والإضراب العام الجهوي بصفاقس المقرر تنفيذه يوم 8 أفريل القادم الذي مازال قائما في انتظار تفعيلمحاضر الجلسات السابقةوشدد حفيظ حفيظ في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم على المجلس الجهوي للشغل بصفاقس على أن الاتحاد حريص على انجاح الحوار الوطني الذي لا يمكن انجاحه الا بالغيورين على مصلحة البلاد وعلى المحافظة على مدنية الدولة حسب تقديرهولفت الأمين العام المساعد للاتحاد من جهة أخرى الى أن الإتحاد لا يرى مانعا في سحب الزيادة الخصوصية التي أفرد بها خلالاتفاق 5 سبتمبر 2019 بعض القطاعات التابعة للوظيفة العمومية على منظوري القطاع العام بما فيهم المهندسين الذين ينفذون حراكا احتجاجيا هذه الأياموأوضح أن هذه القطاعات التي أفردها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اتفاقية 5 سبتمبر 2019 بزيادة خصوصية هي قطاعات نوعية تشهد هجرة في منظوريها على غرار الجامعيين والأطباء والمهندسينمن جهته أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني بالمناسبة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عازم على تنفيذ الإضراب العام الجهوي المقرر تنفيذه يوم 8 أفريل القادم وذلك من أجل رفع المظلمة على الجهة وأخذ حقها في التنميةجدير بالاشارة الى أن الإضراب العام الجهوي بصفاقس المقرر تنفيذه يوم 8 أفريل القادم قد تم تأجيله في مناسبتين وهما 12 جانفي و18 فيفري الماضيين .