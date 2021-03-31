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اختيار مدينة تونس للاستفادة ببرنامج "المدن الصحية" لمنظمة الصحة العالميّة

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 13:20 قراءة: 0 د, 34 ث
انطلق صباح اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بقصر بلديّة تونس ملتقى إطلاق مشروع "الحوكمة الحضريّة من أجل الصحّة والرّفاه" الذّي يمثّل ثمرة التّعاون القائم بين تونس ومنظمّة الصحة العالميّة ويندرج في إطار "المدن الصحّية" الذّي رفعت شعاره هذه المنظّمة الأمميّة لمواجهة الأخطار التّي تهدّد أهالي المدن في صحّتهم من خلال تحسين الجوانب البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بالإضافة إلى توفير الرّعاية الصحّية الأساسيّة.




وفي كلمة بالمناسبة ألقاها نيابة عنه الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحّة، أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي أنّ الانعكاسات السّلبيّة التّي تهدّد صحّة البشر نتيجة تدهور البيئة والمحيط تبيّن بجلاء أنّ المسؤوليّة الصحّية لا تقع على عاتق السّاهرين على قطاع الصحّة وحدهم، بل تقع كذلك على كاهل المجموعة المدنيّة بأسرها.



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