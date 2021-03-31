المركز الوطني لسجل المؤسسات يعلن ايقاف استخراج مضمون السجل التجاري من الشبابيك بداية من غرة افريل 2021

أعلن المركز الوطني لسجل المؤسسات، أنه سيتم بداية من غرة أفريل 2021 ، إيقاف العمل باستخراج مضمون السجل التجاري من الشبابيك و أن هذه الخدمة ستتواصل عبر موقع الواب دون غيره
وأضاف المركز، في بلاغ له ، أن المضمون الالكتروني المستخرج عن بعد له نفس القيمة القانونية ويحتوي على ختم الكتروني مرئي من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية
ويمكن التأكد من صحة المضمون عبر التطبيقة المعلوماتية "كي آر تشاك" المتوفرة على "غوغل ستور" ويمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين التأكد من صحة البيانات الواردة بالمضمون أو من صلوحيته عبر الرابط التالي
https://www.registre-entreprises.tn/rne-public/#/qr-code/validation
واكد المركز ان هذه الخطوة تندرج في اطار سياسة رقمنة الخدمات الإدارية التي ينتهجها السجل للتقليل من الازدحام أمام الشبابيك وتوفير الخدمة عن بعد على مدار ساعات اليوم وكامل أيام الأسبوع دون انقطاع
ويضع المركز على ذمة العموم مركز النداء على الرقم 70248170 للاستعلام والحصول على المزيد من المعطيات بشان هذا الاجراء.
وأضاف المركز، في بلاغ له ، أن المضمون الالكتروني المستخرج عن بعد له نفس القيمة القانونية ويحتوي على ختم الكتروني مرئي من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية
ويمكن التأكد من صحة المضمون عبر التطبيقة المعلوماتية "كي آر تشاك" المتوفرة على "غوغل ستور" ويمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين التأكد من صحة البيانات الواردة بالمضمون أو من صلوحيته عبر الرابط التالي
https://www.registre-entreprises.tn/rne-public/#/qr-code/validation
واكد المركز ان هذه الخطوة تندرج في اطار سياسة رقمنة الخدمات الإدارية التي ينتهجها السجل للتقليل من الازدحام أمام الشبابيك وتوفير الخدمة عن بعد على مدار ساعات اليوم وكامل أيام الأسبوع دون انقطاع
ويضع المركز على ذمة العموم مركز النداء على الرقم 70248170 للاستعلام والحصول على المزيد من المعطيات بشان هذا الاجراء.
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