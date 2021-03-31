المركز الوطني لسجل المؤسسات يعلن ايقاف استخراج مضمون السجل التجاري من الشبابيك بداية من غرة افريل 2021

أعلن المركز الوطني لسجل المؤسسات، أنه سيتم بداية من غرة أفريل 2021 ، إيقاف العمل باستخراج مضمون السجل التجاري من الشبابيك و أن هذه الخدمة ستتواصل عبر موقع الواب دون غيرهوأضاف المركز، في بلاغ له ، أن المضمون الالكتروني المستخرج عن بعد له نفس القيمة القانونية ويحتوي على ختم الكتروني مرئي من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونيةويمكن التأكد من صحة المضمون عبر التطبيقة المعلوماتية "كي آر تشاك" المتوفرة على "غوغل ستور" ويمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين التأكد من صحة البيانات الواردة بالمضمون أو من صلوحيته عبر الرابط التاليواكد المركز ان هذه الخطوة تندرج في اطار سياسة رقمنة الخدمات الإدارية التي ينتهجها السجل للتقليل من الازدحام أمام الشبابيك وتوفير الخدمة عن بعد على مدار ساعات اليوم وكامل أيام الأسبوع دون انقطاعويضع المركز على ذمة العموم مركز النداء على الرقم 70248170 للاستعلام والحصول على المزيد من المعطيات بشان هذا الاجراء.