كاس امم افريقيا 2021 - تاهل 23 منتخبا وتونس صاحبة افضل رصيد من النقاط في التصفيات

وات -

تم التعرف على 23 منتخبا تأهلت لنهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم التي ستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.وستشهد النسخة القادمة لل"كان" مشاركة ً عربيةً قياسيةً الاولى من نوعها في تاريخ ال"كان" بتأهل 7 منتخبات ، وهي الجزائر حامل اللقب وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا وجزر القمر والسودان.كما ستعرف البطولة التي ستقام من 15 جانفي الى 28 فيفري 2022، غياب 4 أبطال سابقين ( جنوب أفريقيا، وزامبيا والكونغو الديمقراطية والكونغو).وتميز للمنتخب الوطني التونسي حامل لقب 2004 والذي ضمن مشاركته في النهائيات الافريقية للمرة العشرين والمرة 15 على التوالي منذ دورة (تونس 1994) في التصفيات باعتباره جمع الرصيد الاكبر من النقاط حيث جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد.وفي انتظار حسم المقعد ال24 والأخيرمن بين منتخبي البينين أو سيراليون عن المجموعة 12 من التصفيات المؤهلة لل"كان" تأهلت لنهائيات دورة الكاميرون المنتخبات التالية : الكامرون ( البلد المنظم) - مالي - غينيا - بوركينا فاسو - مالي - غانا - السودان - غامبيا - الغابون - المغرب - موريتانيا - - الرأس الأخضر - مصر - جرز الموريس - الجزائر - زيمبابواي - السينغال - غينيا بيساو - تونس - غينيا الاستيوائية - الكوت دي فوار - اثيوبيا - نيجيريا - البينين.