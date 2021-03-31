الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 31 مارس 2021

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المنستير: تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سليانة : تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد الجملي لضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 413 وفاة منها حالة وفاة جديدة، و15 ألفا و268 إصابة من بينها 35 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة الثلاثاء 30 مارس الجاري على الساعة الخامسة مساء.وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 13 إصابة بالمكنين، و10 إصابات بالوردانين، و4 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببنبلة، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وشهدت الجهة إلى غاية 30 مارس الجاري تعافي 24 حالة تعافي جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 14 ألفا و335 حالة شفاء، و520 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد من بينها 39 حالة مقيمة بمستشفيات ومصحات الجهة.وتواصل تراجع نسبة إشغال أسرّة "الكوفيد" بالجهة الصحية بالمنستير إلى 23 فاصل 3 في المائة مقابل 24 فاصل 5 في المائة إلى غاية 29 مارس الجاري.وسجّلت الجهة الصحية المنستير خلال الفترة مارس 2020-مارس 2021 إجراء 61 ألفا و909 اختبارا منها 25 فاصل 7 في المائة كانت نتائجها إيجابية.وتطوّر عدد الأشخاص الجملي الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد في المركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس كورونا إلى 5731 شخصا من بينهم 286 شخصا تلقّوا الثلاثاء 30 مارس الجاري التلقيح. من مجموع 466 شخصا وجهت لهم ارسالية للتلقيح يوم 30 مارس 2021.سجّلت ولاية سليانة أوّل أمس الاثنين 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3385 حالة مؤكدة وفق آخر تحيين للوضع الوبائي الوارد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة في سليانة.من جهته ذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الأربعاء لمراسلة (وات) أن الإصابات الجديدة تتوزّع بين 16 بالكريب و12 بسيدي بورويس و5 بالروحية و4 بكسرى و5 بمكثر و12 بسليانة المدينة وإصابتين ببرقو وإصابة ببوعرادة.وأضاف الصغير أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 260 حالة في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 21 حالة من بينها 4 بالانعاش و17 بالمستشفيات المحلية.يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أول أمس الإثنين 142 حالة وفاة.