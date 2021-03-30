الرابطة 2- لاعبو اولمبيك مدنين يرفضون التمارين ويطالبون بمستحقاتهم المالية

وات - افاد نادي اولمبيك مدنين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ان لاعبي الفريق يرفضون التمارين للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويذكر ان اولمبيك مدنين ضمن تاهله الى مرحلة التتويج للمراهنة عل الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بمعية نادي حمام الانف عن المجموعة الاولى.
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ويذكر ان اولمبيك مدنين ضمن تاهله الى مرحلة التتويج للمراهنة عل الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بمعية نادي حمام الانف عن المجموعة الاولى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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