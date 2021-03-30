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الرابطة 2- لاعبو اولمبيك مدنين يرفضون التمارين ويطالبون بمستحقاتهم المالية

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 19:43 قراءة: 0 د, 13 ث
وات - افاد نادي اولمبيك مدنين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ان لاعبي الفريق يرفضون التمارين للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويذكر ان اولمبيك مدنين ضمن تاهله الى مرحلة التتويج للمراهنة عل الصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بمعية نادي حمام الانف عن المجموعة الاولى.


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