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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - مجموعة التتويج - نتائج الجولة الخامسة

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 19:21 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - اضاف فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري فوزا خامسا الى رصيده على حساب الملعب النابلي في نابل وحافظ على مركزه متصدرا برصيد 11 نقطة بعد الجولة الخامسة من مرحلة التتويج. .
واسفرت مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ( مرحلة التتويج ) التي جرت اليوم عن النتائج التالية
 
  الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 84-71

الملعب النابلي - اتحاد المنستير 56 -67
شبيبة القيروان - الدالية الريضية بقرمبالية 66-53

الترتيب نقاط لعب
الاتحاد المنستيري 11 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 7 5
شبية القيروان 7 5
النجم الرادسي 6 5
الدالية الرياضية 6 5



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