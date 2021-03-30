البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - مجموعة التتويج - نتائج الجولة الخامسة

وات - اضاف فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري فوزا خامسا الى رصيده على حساب الملعب النابلي في نابل وحافظ على مركزه متصدرا برصيد 11 نقطة بعد الجولة الخامسة من مرحلة التتويج. .
واسفرت مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ( مرحلة التتويج ) التي جرت اليوم عن النتائج التالية
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 84-71
الملعب النابلي - اتحاد المنستير 56 -67
شبيبة القيروان - الدالية الريضية بقرمبالية 66-53
الترتيب نقاط لعب
الاتحاد المنستيري 11 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 7 5
شبية القيروان 7 5
النجم الرادسي 6 5
الدالية الرياضية 6 5
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واسفرت مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ( مرحلة التتويج ) التي جرت اليوم عن النتائج التالية
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 84-71
الملعب النابلي - اتحاد المنستير 56 -67
شبيبة القيروان - الدالية الريضية بقرمبالية 66-53
الترتيب نقاط لعب
الاتحاد المنستيري 11 5
الزهراء الرياضية 9 5
الملعب النابلي 7 5
شبية القيروان 7 5
النجم الرادسي 6 5
الدالية الرياضية 6 5
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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