البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - مجموعة التتويج - نتائج الجولة الخامسة

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اضاف فريق كرة السلة بالاتحاد المنستيري فوزا خامسا الى رصيده على حساب الملعب النابلي في نابل وحافظ على مركزه متصدرا برصيد 11 نقطة بعد الجولة الخامسة من مرحلة التتويج. .واسفرت مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة ( مرحلة التتويج ) التي جرت اليوم عن النتائج التاليةالزهراء الرياضية - النجم الرادسي 84-71الملعب النابلي - اتحاد المنستير 56 -67شبيبة القيروان - الدالية الريضية بقرمبالية 66-53الترتيب نقاط لعبالاتحاد المنستيري 11 5الزهراء الرياضية 9 5الملعب النابلي 7 5شبية القيروان 7 5النجم الرادسي 6 5الدالية الرياضية 6 5